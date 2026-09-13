Meghan deelt video van gezin in Verenigd Koninkrijk

Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, lijkt blij te zijn met hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk. Op Instagram deelt Meghan een filmpje met een hartje en de Britse vlag. In de video is onder meer te zien dat Harry en Meghan door het bos wandelen en dat het jonge gezin een groep herten tegenkomt.

Eind augustus verhuisde het gezin terug naar het VK, na zes jaar in de Verenigde Staten te hebben gewoond. Maandag verklaarde het Britse hof dat zij niet terugkeren als werkende leden van het Britse koningshuis.