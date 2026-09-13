FC Barcelona blijft zonder puntenverlies na uitzege op Levante

VALENCIA (ANP) - FC Barcelona heeft zondag de uitwedstrijd tegen Levante met 4-2 gewonnen. Daarmee is de ploeg van trainer Hansi Flick nog altijd foutloos in de competitie. Uit de eerste vijf wedstrijden haalde de Catalaanse club de maximale 15 punten, met een doelsaldo van +17.

Xavi Espart opende de score al na vijf minuten. Het was het eerste doelpunt in het eerste elftal van Barcelona voor de 19-jarige linksachter uit de eigen jeugdopleiding. Lamine Yamal maakte de tweede voor de landskampioen en maakte kort na rust uit een strafschop de 0-3.

In de slotfase kwam Levante terug via doelpunten van Iván Romero en Roger Brugué. Maar een doelpunt van Karim Adeyemi in de tweede van zes minuten blessuretijd stelde de overwinning veilig voor Barcelona.

Ook in de Champions League kende Barcelona een foutloze start door de 5-1-thuiszege op Feyenoord van afgelopen woensdag.