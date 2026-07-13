Mel B noemt een ontmoeting met prins William en prins Harry haar mooiste herinnering aan haar tijd bij de Spice Girls. In een interview met The Telegraph vertelt de zangeres dat de groep de prinsen als kinderen ontmoette in Kensington Palace.

"We maakten sandwiches met pindakaas en jam voor Harry en William", aldus Mel B. "Ze waren zulke schattige kinderen. Ik weet niet meer of William of Harry een oogje had op Emma, maar ze waren ontzettend beleefd en charmant."

De zangeres noemt ook het optreden in stadion Wembley en de ontmoeting met de Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela als hoogtepunten uit haar tijd bij de populaire meidengroep.