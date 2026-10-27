Merel Westrik vond uitblinkerslunch 'dag met een gouden randje'

Merel Westrik heeft een bijzondere dag achter de rug. De presentatrice was samen met Jeroen Kramer een van de gasten tijdens de zogeheten uitblinkerslunch met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De presentatoren van het Sinterklaasjournaal waren uitgenodigd omdat het programma dit jaar de Machiavelliprijs won.

Westrik herinnert zich hoe zij en Kramer de prijs in ontvangst namen. "En daarna was daar ineens de brief, met uitnodiging, van de koning. Dat klinkt als een avonturenboek. En dat was het ook een beetje", schrijft Westrik op Instagram bij een foto met Kramer op het bordes. "En zo koekeloerden we samen even rond in het paleis, dronken we uit koninklijke kopjes koffie en was het een dag met een gouden randje. Ik vond het enig. Dank."

Documentairemaker Qian van Binsbergen deelt in haar Instagram Stories dat ze een maand geleden werd gebeld of zij wilde lunchen bij de koning. "Ik moest hier heel hard om lachen. Denkende dat ze een grapje maakte. Doodserieus zei ze: mevrouw Van Binsbergen. Dit is geen grap", schreef ze. Bij een foto van zichzelf schreef ze ook dat zij de "ultieme witte man" heeft ontmoet. Van Binsbergen maakte eerder dit jaar een documentaireserie genaamd De Witte Man.

Ook andere genodigden deelden een terugblik op de lunch op Paleis Noordeinde. Zo noemde columnist Yesim Candan het "bijzonder" en spraken ook Suzan en Freek Rikkerink van een "bijzondere middag op het paleis".