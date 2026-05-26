Mette-Marit mist jaarlijkse voetbalwedstrijd op landgoed Skaugum

Kroonprinses Mette-Marit is donderdag niet aanwezig bij de jaarlijkse vriendschappelijke loopvoetbalwedstrijd op het landgoed Skaugum. Dat blijkt uit de details van de wedstrijd die het Noorse hof dinsdag bekend heeft gemaakt. Kroonprins Haakon en prins Sverre Magnus zijn wel van de partij.

In eerdere jaren was Mette-Marit, die aan longfibrose lijdt, als teamleider betrokken bij de wedstrijd. Vanwege haar gezondheid verricht zij momenteel geen officiële werkzaamheden, al duikt ze soms toch ergens op. De voetbalwedstrijd laat ze vooralsnog aan zich voorbijgaan.

Haakon en Sverre Magnus worden in hun team bijgestaan door de voormalige internationals Omar Elabdellaoui en Morten Gamst Pedersen. Daarnaast spelen voetbalbondsvoorzitter Lise Klaveness, olympisch kampioen Markus Rooth (tienkamp) en alpine-legende Kjetil André Aamodt mee in Team Skaugum.

Tijdens de komende editie van 'Vennskapskamp på Skaugum' (Vriendschappelijke wedstrijd in Skaugum) is Vivil de tegenstander. Dit team bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking en het deed in 2022 ook mee. De gasten wonnen toen met 10-9 van het team rond de koninklijke familie. Het sportevenement wordt voor de elfde keer georganiseerd.