Honderden militairen maken zich in het centrum van Oslo klaar voor de uitvaart van koning Harald. Ze stellen zich op langs de route tussen het paleis en de Domkerk, waar woensdagmiddag de afscheidsdienst plaatsheeft.

Op beelden van Noorse media is te zien dat de ruim 1900 militairen zich verzamelden bij fort Akershus waarna ze marcheerden naar hun toegewezen plekken. De soldaten vormen langs de weg een ononderbroken erehaag.

Bij het fort werden ze, voor ze hun plek opzochten, toegesproken door de commandant. "Het wordt een lange dag. Beweeg je vingers en tenen wanneer het kan en haal adem vanuit je buik", werd ze meegegeven.

De kist met daarin het lichaam van koning Harald wordt rond de middag in processie van het paleis naar de Domkerk gebracht. De koninklijke familie volgt daarachter, net als leden van andere vorstenhuizen, hoogwaardigheidsbekleders en buitenlandse staatshoofden.