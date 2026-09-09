Noors koninklijk gezin op weg naar Oslo voor uitvaart Harald

Koning Haakon van Noorwegen en zijn vrouw koningin Mette-Marit hebben woensdagochtend hun landgoed Skaugum verlaten en zijn onderweg naar Oslo voor de uitvaart van koning Harald. TV 2 publiceerde foto's van hun vertrek. In een aparte auto werden hun kinderen kroonprinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus vervoerd.

Eerder woensdag werden al verschillende andere leden van de koninklijke familie gezien. Zo arriveerden Haakons zus prinses Märtha Louise en haar man Durek Verrett al bij het paleis en werd koningin Sonja, de weduwe van Harald, wandelend in de paleistuinen gespot.

De uitvaart van de eind augustus overleden Harald is om 13.00 uur. Na de afscheidsdienst verschijnt de familie op het paleisbalkon.