Monaco deelt programma voor staatsbezoek Italiaanse president

Het Monegaskische hof heeft het programma bekendgemaakt voor het staatsbezoek van de Italiaanse president Sergio Mattarella, dat begin oktober plaatsvindt. De president en zijn dochter Laura worden op de eerste dag verwelkomd door prins Albert en prinses Charlène op het prinselijk paleis.

In de avond neemt het paar Mattarella mee naar een operavoorstelling van mezzosopraan Cecilia Bartoli. De eerste dag wordt afgesloten met een staatsbanket in de Troonzaal van het paleis.

Op de tweede dag bezoeken prins Albert, de president en zijn dochter het Oceanografisch Museum. Daar staat de Monegaskische inzet voor het behoud en de bescherming van oceanen centraal.

Het staatsbezoek vindt plaats op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober.