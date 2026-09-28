KNVB stelt Boufangacha aan als nieuwe directeur amateurvoetbal

ZEIST (ANP) - Zakaria Boufangacha is per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Boufangacha is door de raad van commissarissen (rvc) van de voetbalbond benoemd. Hij volgt Jan Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van twaalf jaar eind dit jaar afloopt.

Boufangacha was de afgelopen negentien jaar werkzaam bij de vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. "We hebben met Zakaria een ervaren bestuurder gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan, mensen bij elkaar te brengen en tegelijkertijd richting te geven", reageert Janneke Brink-Daamen in een persbericht namens de rvc op de benoeming van Boufangacha.

Boufangacha zegt uit te kijken naar zijn overstap. "Voetbal brengt mensen met verschillende achtergronden bij elkaar en speelt een belangrijke rol in de samenleving. Daarom wil ik mijn ervaring graag inzetten om samen met verenigingen, vrijwilligers en collega's verder te bouwen aan de kwaliteit en maatschappelijke kracht van het amateurvoetbal."