Nieuwe Noorse koning roept ministerraad bijeen

De nieuwe Noorse koning Haakon leidt om 11.30 uur een buitengewone ministerraad naar aanleiding van het overlijden van zijn vader koning Harald. Ook kroonprinses Ingrid Alexandra is daarbij aanwezig, heeft het hof bekendgemaakt.

Na de ministerraad ontvangt de koning minister-president Jonas Gahr Støre in audiëntie.

Na het overlijden van een vorst is het de plicht van de nieuwe koning om de regering daarvan op de hoogte te stellen. Tijdens de bijeenkomst maakt de nieuwe koning bekend onder welke naam hij zal regeren en welk motto hij zal aannemen.