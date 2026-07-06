Nieuwe particulier secretaris voor koningin Máxima

Koningin Máxima verwelkomt per 16 augustus een nieuwe particulier secretaris. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt maandag dat koning Willem-Alexander Thys Hoekman bij Koninklijke Beschikking heeft benoemd in deze functie.

Hoekman (1987) studeerde aan University College Utrecht, waar hij zijn bachelor in Liberal Arts and Sciences behaalde. Aan Oxford University voltooide hij een master in development studies, een sociale wetenschap. Hoekman werkte vervolgens in diverse functies bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, onder meer in Den Haag, Ramallah en Bogotá. Hij werkt nu als beleidscoördinator bij de directie Noord-Afrika en Midden-Oosten van het ministerie.

Hoekman is de opvolger van Xiaoling Wu, die sinds 2021 de particulier secretaris van de koningin was. De particulier secretaris van de koningin ondersteunt haar bij haar dagelijkse werkzaamheden, zoals het beheren van de agenda en het voorbereiden van werkbezoeken.