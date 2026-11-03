Noors parlement past grondwet aan voor regentschap

Het Noorse parlement, de Storting, heeft een grondwetsvoorstel aangenomen dat het oudste kind van de troonopvolger toestaat om tijdelijk de taken van het staatshoofd over te nemen nadat hij of zij meerderjarig is geworden. Dat melden Noorse media dinsdag. Het kind kan dan als regent optreden als zowel de koning als de troonopvolger verhinderd is.

Volgens persbureau NTB werd het voorstel in 2024 ingediend om prinses Ingrid Alexandra die mogelijkheid te geven. Haar grootvader Harald was toen koning en haar vader Haakon kroonprins. Harald overleed echter op 28 augustus op 89-jarige leeftijd, waarna Haakon koning werd en Ingrid Alexandra kroonprinses.

Omdat de 22-jarige Ingrid Alexandra geen kinderen heeft, heeft de wetswijziging op dit moment geen praktische betekenis. Mocht zij een meerderjarig kind hebben en haar vader Haakon is nog steeds koning en zij kroonprinses, dan mag haar eerstgeboren kind volgens de wijziging optreden als regent.