Noorse koningin Sonja op bezoek bij koning Harald in ziekenhuis

De Noorse koningin Sonja heeft opnieuw een bezoek gebracht aan haar man, koning Harald. Volgens het Noorse persbureau NTB was de koningin dinsdagmiddag in het ziekenhuis in Oslo, waar de koning verblijft.

Dinsdagochtend kreeg Harald bezoek van het kroonprinselijk paar, Haakon en Mette-Marit. Zij vieren dinsdag tevens hun zilveren huwelijksjubileum.

De 89-jarige Harald wordt in het ziekenhuis behandeld voor de bloedziekte hemolytische anemie en een bacteriële infectie. Het Noorse hof meldde zondag dat zijn toestand in het weekend was verslechterd, maar wel stabiel is.