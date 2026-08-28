Noorse Kultuurhuis: Harald was een warme, moderne koning

In het Noorse Kultuurhuis, ofwel de oude Zeemanskerk, in Rotterdam wordt de overleden koning Harald met warme gevoelens herdacht. Voorzitter Tor Ragnar Larsen heeft de vorst nooit ontmoet, maar Harald is er lang geleden wel eens op bezoek geweest. Deze Noorse kerk blijft de komende dagen open voor belangstellenden die hun medeleven willen tonen en met elkaar willen praten over het overlijden van de koning, zegt Larsen. Vrijdag luiden de kerkklokken om 12.00 uur een uur lang. De vlag hangt halfstok.

Volgens Larsen heeft het Kultuurhuis warme banden met de Noorse autoriteiten en de koninklijke familie. "Koning Harald was een goed mens, en is erg belangrijk geweest voor de Noren. Hij vond iedereen gelijk, van welke afkomst of religie dan ook, en handelde daar ook naar. Modern was hij ook."

De stichting achter het cultuurhuis werkt aan het herstel van de Noorse Zeemanskerk, een kopie van een zestiende-eeuwse Noorse dorpskerk en van oudsher een plek voor Noorse zeelui die Rotterdam aandeden. Nog steeds worden er veel bijeenkomsten gehouden.

Bij de ambassade van Noorwegen in Den Haag is het vooralsnog rustig, ziet een ANP-verslaggever. De vlag hangt halfstok, maar er zijn nog geen bloemen neergelegd en er staan ook geen mensen. Op de website wordt het overlijdensbericht van de Noorse overheid gedeeld. Mogelijk wordt op een later moment een condoleanceregister geopend.