Noorse premier Støre legt bloemen bij paleis voor Harald

De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft vrijdag bloemen gelegd bij het paleis in Oslo ter nagedachtenis aan koning Harald. Voor het paleis is na het overlijden van de 89-jarige vorst een grote bloemenzee ontstaan. "Dat maakt een diepe indruk. Hier liggen duizenden persoonlijke verhalen. Dit laat zien dat we de behoefte hebben om samen te komen", zei Støre volgens NTB.

De premier vertelde eerder op een persconferentie dat hij door de nieuwe koning Haakon persoonlijk op de hoogte was gebracht van het overlijden. "Degene die belde, stelde zich voor als de koning. En dat klopte, want het was koning Haakon die belde en vertelde wat er was gebeurd", aldus Støre.

Volgens Støre hadden de twee daarna "een goed en persoonlijk gesprek" over het verlies van Haakons vader. Het Noorse hof heeft vrijdag ook een onlinecondoleanceregister geopend. Støre en parlementsvoorzitter Masud Gharahkhani behoorden tot de eersten die daarin een boodschap achterlieten.

Harald overleed vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Oslo.