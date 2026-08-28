Feyenoord heeft tientallen mensen in beeld na vuurwerkgeweld

ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod naar aanleiding van het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur afgelopen zondag. Dat heeft de club vrijdag bekendgemaakt.

Het proces om de gezichten op de beelden te matchen met de pasfoto's van de uitkaarthouders is volgens Feyenoord nog in volle gang. Voor de bewuste personen geldt dat hun uitkaart wordt ingenomen, ze een lokaal stadionverbod krijgen en bij de KNVB worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod.

Onder degenen die zullen worden geweerd, zitten niet alleen personen van wie is vastgesteld dat zij daadwerkelijk vuurwerk of fakkels hebben afgestoken. Het gaat ook om mensen van wie op de bestudeerde camerabeelden duidelijk zichtbaar is dat zij medeplichtig zijn. Bijvoorbeeld door te coördineren of een van de grote vlaggen langdurig omhoog te houden, met als doel om de daders onzichtbaar tot hun acties te laten overgaan.