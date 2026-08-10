Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, snapt niet dat justitie zijn voorarrest opnieuw wil verlengen. Volgens hem waren er juist duidelijke signalen dat hij vrijgelaten zou worden onder voorwaarde dat hij een contactverbod met elektronisch toezicht zou krijgen.

"Ik heb er alles aan gedaan om het Openbaar Ministerie te laten zien dat er geen gevaar is voor herhaling", zei Høiby volgens de Noorse omroep NRK maandag tijdens een zitting over zijn voorarrest in de rechtbank van Oslo. "Ik heb de voorwaarden van mijn voorlopige hechtenis niet geschonden. Ik heb precies gedaan wat mij is verteld. Ik begrijp er niets van wat er is gebeurd."

Volgens Høiby's advocaat Petar Sekulic lijkt het erop dat de aanklager op het laatste moment van gedachten is veranderd over de vrijlating van de Noorse 'bonusprins'. Hij zegt dat ze hadden begrepen dat Høiby maandag vrij zou komen. Er zou zelfs al een afspraak zijn gemaakt om zijn huidige enkelband te verwijderen.

Risico

Høiby zit sinds vorige maand met een enkelband thuis in voorarrest nadat hij ruim vijf maanden in de gevangenis had gezeten. Vrijdag werd duidelijk dat justitie zijn voorarrest opnieuw met vier weken wil verlengen. Het Openbaar Ministerie vindt dat er nog te veel risico is op nieuwe strafbare feiten.

De thuiskomst van Høiby viel samen met die van zijn moeder, die ruim een maand in het ziekenhuis lag na een longtransplantatie. Høiby verblijft nu op het kroonprinselijke landgoed Skaugum en mag daarnaast elke dag Mette-Marit bezoeken. "Dat is van grote betekenis geweest, voor zowel hem als voor zijn moeder."

Volgens Sekulic waren de afgelopen weken beter voor zijn cliënt dan in de periode dat hij nog in de gevangenis zat. "Maar hij wil natuurlijk uit voorlopige hechtenis komen. Ook al zit hij nu in zijn eigen huis, hij wil gewoon dat hij wordt vrijgelaten. Die enkelband komt er toch wel, het gaat er alleen om om wat voor soort enkelband het gaat."