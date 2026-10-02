Prins Albert en prinses Charlène hebben vrijdag de Italiaanse president Sergio Mattarella en zijn dochter Laura ontvangen voor het eerste staatsbezoek aan het prinsdom. De gasten werden ontvangen in de Familiesalon van het paleis en kregen hoge onderscheidingen uitgereikt, maakte het Monegaskische hof bekend.

Na de ontvangst en het officiële fotomoment vond in de Spiegelzaal van het paleis een overdracht van onderscheidingen plaats. Hier waren onder meer delegaties uit Monaco en Italië bij aanwezig, net als de kinderen van prins Albert en prinses Charlène. De Monegaskische prins reikte aan vader Mattarella het Grootkruis in de Orde van Sint-Charles uit. Dit is de hoogste onderscheiding in Monaco. Dochter Laura kreeg het Grootkruis in de Orde van Grimaldi.

Op zijn beurt reikte president Mattarella het Grootkruis in de Italiaanse Orde van Verdienste uit aan prinses Charlène. Vier jaar geleden kreeg de Nederlandse oud-premier Mark Rutte, die toen nog in functie was, die onderscheiding ook.