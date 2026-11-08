De Britse koninklijke familie was zaterdagavond aanwezig in de Royal Albert Hall in Londen voor het jaarlijkse concert in het teken van het Royal British Legion Festival of Remembrance, de Britse herdenking voor gesneuvelde militairen. Op Instagram delen koning Charles en koningin Camilla en prins William en prinses Catherine beelden van de "ontroerende" avond.

Volgens ITV had Catherine oorbellen in die van wijlen koningin Elizabeth waren geweest, en droeg ze ook een handgemaakte klaproos, het symbool voor de gesneuvelde militairen. Op Instagram spreekt het hof namens William en Catherine van "een ontroerende avond in de Royal Albert Hall".

Tijdens het herdenkingsconcert werden allen geëerd die hun leven in oorlogssituaties hebben verloren. De avond werd gepresenteerd door Clive Myrie en er waren optredens van muzikanten als Alfie Boe en Mica Paris. Naast Charles, Camilla, William en Catherine waren onder anderen ook prinses Anne, haar echtgenoot Tim Laurence, prins Edward en gravin Sophie, de hertog en hertogin van Edinburgh, aanwezig. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zouden de herdenking dit jaar privé vieren.