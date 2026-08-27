Ook Marius Borg Høiby naar ziekenhuis voor Harald

Marius Borg Høiby, de in opspraak geraakte zoon van kroonprinses Mette-Marit, is net als een groot deel van de rest van de koninklijke familie donderdag bij het ziekenhuis in Oslo aangekomen. De Noorse krant Vårt Land publiceerde een foto waarop te zien is dat hij in het Rikshospitalet is.

Høiby zit sinds juli thuis in voorarrest op het kroonprinselijke landgoed Skaugum. Hij staat onder elektronisch toezicht en mag in principe alleen voor werk of school zijn woning verlaten. Ook voor ziekenbezoek mag hij de deur uit. Voor zover bekend is Høiby sinds koning Harald vorige week werd opgenomen nog niet bij hem op bezoek geweest.

Høiby werd halverwege juni veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor onder meer verkrachting en mishandeling.

Het paleis maakte eerder donderdag bekend dat de gezondheid van koning Harald verder verslechterd is. Zijn toestand wordt nu als "zeer ernstig" omschreven. Zijn naaste familie is donderdag naar het ziekenhuis gekomen.