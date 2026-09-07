Een voormalig hofdame van de Deense koningin Margrethe vindt het erg "sneu" dat de vorstin door haar ziekenhuisopname de uitvaart van koning Harald niet kan bijwonen. "Hij was een goede vriend van haar, dus dat is erg jammer voor haar", zegt Lena von Lüttichau tegen de Deense krant B.T.

Von Lüttichau, die bevriend raakte met Margrethe, zegt dat de koningin heel graag naar Oslo was gegaan als haar gezondheid dat had toegelaten. "Daar zou ze, als het even kon, alles voor over hebben gehad, dat weet ik zeker."

De oud-hofdame zegt ook dat het haar raakt dat de 86-jarige koningin alweer in het ziekenhuis ligt. Tijdens haar vorige opnames door de jaren heen zocht ze haar meermaals op. Volgens Von Lüttichau is Margrethe een patiënt als ieder ander en krijgt ze geen speciale behandeling omdat ze koningin is.

Bij Margrethe werd zondag een bloeduitstorting in de heupstreek en lichte uitdroging geconstateerd. Ze werd opgenomen nadat ze onwel was geworden en moet zeker een week in het ziekenhuis blijven.