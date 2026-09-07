Koningin Máxima gaat woensdagmiddag 16 september naar een bijeenkomst over de documentaire Echte Mannen Huilen Niet in het stadion van NAC Breda, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). In deze documentaire staat de mentale gezondheid van mannen in de voetbalwereld centraal en vertellen (oud-)profvoetballers over hun mentale uitdagingen.

De koningin is aanwezig bij een panelgesprek waarbij onder meer een psycholoog en enkele (ex-)profvoetballers met elkaar in gesprek gaan naar aanleiding van fragmenten uit de documentaire. Vervolgens spreekt Máxima met diverse betrokkenen over de beweging die rondom de documentaire is ontstaan.

Ook zijn er workshops waarin deelnemers met elkaar in gesprek gaan over mentale gezondheid, zoals prestatiedruk en zelfbeeld. Cinetree en de Play Mental Foundation willen hiermee het gesprek over mentale gezondheid onder mannen stimuleren en normaliseren. Daarnaast is er een lesmodule ontwikkeld voor middelbare scholen.

Echte Mannen Huilen Niet ging in maart in première en is een initiatief van Cinetree en de Play Mental Foundation.