Oud-premier Stoltenberg spreekt tijdens uitvaart Astrid

Oud-premier Jens Stoltenberg, de huidige Noorse minister van Financiën, spreekt komende woensdag tijdens de uitvaart van de Noorse prinses Astrid. Hij is gekozen "in overleg met de familie", meldt het kantoor van premier Jonas Gahr Støre aan persbureau NTB.

Stoltenberg heeft via zijn vader Thorvald een link met de 94 jaar geworden prinses. Stoltenberg sr., ook een bekend Noors politicus, trad een tijdlang op als adviseur van Astrid. De prinses was in 2018 ook aanwezig bij zijn uitvaart.

Prinses Astrid overleed vorige week vrijdag, precies twee weken na haar jongere broer koning Harald. Een groot deel van de koninklijke familie zal de uitvaart bijwonen.