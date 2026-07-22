Paleis bedankt met nieuwe beelden van George voor gelukswensen

Prins William en prinses Catherine hebben op Instagram iedereen bedankt die hun oudste zoon prins George woensdag heeft gefeliciteerd met zijn verjaardag. De toekomstige troonopvolger viert zijn 13e verjaardag. Bij het bedankje heeft Kensington Palace bewegende beelden van de jarige gedeeld.

"Bedankt voor alle verjaardagswensen voor George vandaag", schrijft het paleis bij het bericht. Ter ere van zijn verjaardag werd eerder op de dag al een nieuw portret van George gedeeld.

Volgens PA Media gaat het bij de montage die bij het dankbericht wordt gedeeld om beelden die op het strand van Cornwall zijn gemaakt tijdens een vakantie van het gezin rondom Pasen in het zuidwesten van Engeland. Te zien is hoe George, met een zonnebril op, onder meer zwaait en lacht naar de camera. Ook speelt hij cricket in het zand en beklimt hij samen met zijn broertje Louis een paar rotsen.