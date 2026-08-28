Paleis: Mette-Marit is koningin, Ingrid Alexandra kroonprinses

Koningin Mette-Marit is officieel de naam van de nieuwe koningin van Noorwegen. Dat heeft het Noorse hof bekendgemaakt na het overlijden van koning Harald. Tegelijkertijd werd duidelijk dat haar dochter nu kroonprinses Ingrid Alexandra is.

"Het Noorse koningshuis bestaat uit Hunne Majesteiten koning Haakon en koningin Mette-Marit, Hare Koninklijke Hoogheid kroonprinses Ingrid Alexandra en koningin Sonja", valt te lezen op de website van het paleis. De weduwe van koning Harald blijft dus koningin, maar draagt niet meer de titel majesteit.

Eerder werd al bekend dat koning Haakon de naam koning Haakon VIII heeft aangenomen. De namen en titels waren geen formaliteit. De nieuwe koning mag zelf bepalen wie welke titel krijgt en welke naam daarbij hoort.

De 53-jarige Haakon was niet het eerste kind van de overleden Harald. Zijn zus prinses Märtha Louise werd bijna twee jaar eerder geboren. De Noorse wetgeving gaf destijds echter de voorkeur aan mannelijke erfgenamen. De regels van troonopvolging zijn sindsdien gewijzigd, waardoor Haakons oudste dochter nu de eerste kroonprinses is.