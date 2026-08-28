AZ en NEC treffen onder meer Juventus en Benfica in Europa League

MONACO (ANP) - AZ en NEC zijn in het hoofdtoernooi van de Europa League allebei gekoppeld aan onder meer het Italiaanse Juventus en Benfica uit Portugal. Dat is het resultaat van de loting van vrijdag in Monaco.

AZ ontvangt Juventus in Alkmaar en speelt uit bij Benfica. Naast Juventus treft de formatie van trainer Leeroy Echteld thuis ook het Kroatische Dinamo Zagreb, het Oostenrijkse Sturm Graz en Hapoel Beer-Sheva uit Israël. AZ speelt uit tegen Benfica, het Tsjechische Sparta Praag, het Engelse Sunderland en Ararat Armenia uit Armenië.

NEC ontvangt Benfica, het Franse Stade Rennes, het Cypriotische Omonia Nicosia en Levski Sofia uit Bulgarije. De ploeg speelt uit bij Juventus, Dinamo Zagreb, het Sloveense NK Celje en Ararat Armenia.

Uitschakeling play-offs

AZ was als winnaar van de KNVB-beker automatisch geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Europa League. NEC stroomde in na de uitschakeling in de play-offs voor de Champions League door het Noorse Bodø/Glimt.

De eerste wedstrijden van AZ en NEC zijn op 16 of 17 september. Het speelschema wordt later bekendgemaakt.