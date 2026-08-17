Pasgeboren dochter prinses Eugenie heet Adelaide Elizabeth Annina

Prinses Eugenie heeft maandag de naam van haar pasgeboren dochtertje bekendgemaakt. Het meisje, dat op 3 augustus werd geboren, heeft de naam Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank gekregen, meldt de prinses op Instagram bij foto's van de kleine.

"Vandaag is het precies twee weken geleden dat we onze dochter op de wereld hebben verwelkomd. En sindsdien hebben we een heel bijzondere, gezellige en liefdevolle tijd gehad", schrijft de 36-jarige dochter van de voormalige prins Andrew en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson.

Volgens Eugenie is haar dochter vernoemd naar "drie mensen van wie we houden en die we bewonderen" uit het heden en verleden, zoals haar overgrootmoeder Elizabeth, "die we diep in ons hart koesteren". "Haar naam maakt deel uit van de Engelse en Portugese geschiedenis, twee plekken waar we van houden en die we als thuis beschouwen."

De prinses trouwde in 2018 met Jack Brooksbank, met wie ze zoons August en Ernest kreeg. Volgens Eugenie zijn "Augie en Ernie nu al de beste grote broers" voor hun kleine zusje.