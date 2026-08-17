Harald en Sonja ronden bezoeken aan alle Noorse gemeenten af

Koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen brengen op 20 en 21 oktober een bezoek aan de Noorse gemeenten Siljan en Nissedal. Na dit bezoek heeft het koningspaar, alleen of samen, alle gemeenten in Noorwegen bezocht, aldus het Noorse hof in een aankondiging.

Harald en Sonja (beiden 89 jaar) reizen al jaren door Noorwegen "om mensen te ontmoeten op de plekken waar ze wonen en werken", aldus het Noorse hof. Staatsbestuurder Trond Rønningen laat in de verklaring weten zeer uit te kijken naar de ontmoeting met het koningspaar in de provincie Telemarken.

Volgens de meest recente telling van het Noorse kadaster kartverket.no telde Noorwegen 357 gemeenten op 1 januari 2024.