Pieter-Christiaan deelt foto met Anita op 21e trouwdag

Prins Pieter-Christiaan heeft op Instagram een foto gedeeld met zijn vrouw prinses Anita. Het is donderdag 21 jaar geleden dat de twee voor de wet in het huwelijk traden.

De derde zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven plaatst het getal 21 en een rood hartje bij de foto met zijn vrouw. Het portret is gemaakt op Paleis Het Loo in Apeldoorn.

Het burgerlijk huwelijk tussen Pieter-Christiaan en Anita vond plaats op 25 augustus in Apeldoorn. Twee dagen later werd hun huwelijk kerkelijk ingezegend in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. Het echtpaar heeft twee kinderen, Emma (2006) en Pieter (2008).