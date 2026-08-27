Toestand koning Harald blijft 'zeer ernstig'

De gezondheidstoestand van koning Harald is donderdag aan het einde van de middag onveranderd gebleven. Dat laat het paleis in een korte persverklaring weten. Eerder op de dag werd zijn toestand als "zeer ernstig" omschreven.

De 89-jarige Harald ligt al ruim anderhalve week in het ziekenhuis in Oslo. Hij werd daar behandeld voor een hemolytische anemie, een aandoening waarbij rode bloedcellen sneller worden afgebroken. Dat kan leiden tot bloedarmoede.

Veel Noorse media houden er rekening mee dat Harald binnen korte tijd komt te overlijden. Bij het paleis hebben tientallen mensen zich verzameld en worden vele bloemstukken neergelegd.