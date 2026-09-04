De Noorse veiligheidsdienst PST en de politie in Oslo zeggen goed voorbereid te zijn op de uitvaart van koning Harald, die woensdag plaatsvindt. "Het is veilig", verzekert politiechef Ida Melbo Øystese volgens NRK. Ze heet bezoekers welkom in Oslo "voor een historische nationale gebeurtenis".

Volgens Øystese hebben er vooralsnog geen ongewenste incidenten plaatsgevonden, laat ze vrijdag in een verklaring weten. De hoofdcommissaris van de politie meldt verder dat er op de dag van de staatsbegrafenis grote veiligheidszones en controles zijn. Ze adviseert bezoekers die een bunad, Noorse klederdracht, willen dragen dan ook om het bijbehorende mes op die dag thuis te laten.

De verklaring van de politie is in lijn met de bevindingen van de PST. Volgens de veiligheidsdienst zijn er geen grote veranderingen in het dreigingsbeeld in verband met de uitvaart van de Noorse vorst.

Koning Harald overleed op 28 augustus op 89-jarige leeftijd.