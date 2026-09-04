NYON (ANP) - De Nederlandse voetbalsters die actief zijn in de Champions League zullen elkaar veelvuldig tegenkomen. Dat bleek uit de loting die vrijdag door de UEFA verricht werd. Het hoofdtoernooi van de Champions League telt bij de vrouwen achttien ploegen die in de competitiefase elk zes tegenstanders treffen.

Esmee Brugts en Renee van Asten spelen met titelverdediger FC Barcelona onder meer tegen Arsenal, de winnaar van 2025. In dat thuisduel zullen ze Oranje-doelvrouw Daphne van Domselaar tegenkomen. Arsenal speelt ook nog tegen OL Lyonnes, de club van Damaris Egurrola en verliezend finalist in 2026.

Chelsea, met Veerle Buurman en Wieke Kaptein in de gelederen, speelt tegen OL Lyonnes en treft ook Paris Saint-Germain met Jackie Groenen en Romée Leuchter.

PSV en Ajax werden woensdag in de laatste kwalificatieronde voor de Champions League uitgeschakeld, en zullen verdergaan in de kwalificatie voor de Europa Cup.