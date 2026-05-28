Prins Constantijn reikt prijzen World Press Photo uit

Prins Constantijn heeft donderdag de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de World Press Photo Contest 2026. Dat gebeurde tijdens een ceremonie in De Nieuwe Kerk in Amsterdam, waar de prijswinnende foto's de komende maanden worden tentoongesteld.

Eerder werd al bekend dat de Amerikaanse Carol Guzy de belangrijkste prijs van beste nieuwsfoto van het jaar heeft gewonnen. Daarop is het moment te zien dat een familie door ICE-agenten uit elkaar wordt gerukt.

Prins Constantijn is sinds 2008 beschermheer van World Press Photo. De stichting, gevestigd in Amsterdam, ondersteunt en bevordert wereldwijd fotojournalistiek en documentairefotografie en zet zich in voor de vrijheid van informatie.