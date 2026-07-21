Prins Gabriël voor het eerst in militair uniform naar dankdienst

De Belgische koninklijke familie is de nationale feestdag dinsdag begonnen met de traditionele dankdienst in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Prins Gabriël (22) viel op door voor het eerst bij het zogeheten Te Deum in militair uniform te verschijnen. Ook droeg hij het Grootlint in de Leopoldsorde, de hoogste onderscheiding in België.

Volgens Vlaamse media kreeg de oudste zoon van koning Filip de versierselen maandag uit handen van zijn vader. Het was een cadeautje na het afronden van zijn militaire opleiding. Gabriëls zus prinses Elisabeth kreeg de onderscheiding al in 2019 ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag.

De kerkdienst duurt een klein uur. Daarna poseren koning Filip, koningin Mathilde en hun vier kinderen voor fotografen. Ook is dat vaak een moment waarop ze met de wachtende fans spreken.

Dinsdagmiddag is de familie aanwezig bij het defilé.