Wetswijziging troonopvolging Japan treedt in oktober in werking

De Japanse regering gaat de herziene wet op troonopvolging op korte termijn doorvoeren. Naar verwachting treedt de wetswijziging in oktober in werking, melden Japanse media dinsdag.

Vrijdag keurde het parlement het wetsvoorstel, dat de daling van het aantal leden van de keizerlijke familie moet tegenhouden, goed. Het wordt straks mogelijk voor verre mannelijke familieleden om de troon te bestijgen en vrouwelijke leden mogen hun status binnen de keizerlijke familie behouden nadat ze in het huwelijk treden. Wel blijft gehandhaafd dat alleen mannen de troon mogen bestijgen.

In Japan zijn al jaren zorgen over het lage aantal troonopvolgers. De huidige keizer Naruhito (66) heeft geen zonen. Zijn jongere broer Akishino (60) is daardoor nu kroonprins. Diens zoon, de 19-jarige prins Hisahito, is de enige jonge mannelijke opvolger.