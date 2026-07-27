Prins Harry eet het liefst Engelse pot

Prins Harry eet enkele jaren na zijn vertrek uit Groot-Brittannië nog het liefst traditioneel Engelse pot. Volgens zijn vrouw Meghan geeft hij de voorkeur aan "vlees, aardappelen en roomsaus", onthulde de hertogin van Sussex zondag in een aflevering van MasterChef Australia, waarin ze te gast was.

Meghan eet liever "vis, gegrild vlees en heel veel citrusvruchten", zei ze, en dat ze tijdens het koken voor haar gezin "rekening moet houden met nogal wat smaken". Volgens de hertogin zijn de kinderen, prins Archie en prinses Lilibet, wel "goede eters" en zijn ze dol op spruitjes.

De kinderen helpen ook graag mee in de keuken en eten doen ze zoveel mogelijk samen, stelde Meghan. "Tijd met het gezin vind ik echt cruciaal om via eten verbinding te maken, dus we eten zo vaak mogelijk samen."

Tijdens de aflevering belde prins Harry ook nog even in. Meghan introduceerde hem vervolgens bij de kandidaten en juryleden en liet de gerechten zien. De kandidaten hadden de opdracht gekregen een gerecht te maken dat "hertoginwaardig" was.