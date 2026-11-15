In België is zondag Koningsdag gevierd. Bij de kerkdienst in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal in Brussel waren prinses Astrid en prins Lorenz, prins Laurent en prinses Claire aanwezig.

Prinses Astrid gaf rond de dienst aan dat haar ouders koning Albert en koningin Paola nog in Zuid-Frankrijk zijn. Ook zei ze hen binnen een paar dagen weer te zien, is te zien op beelden van koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter.

Koningsdag in België wordt jaarlijks op 15 november gevierd, oorspronkelijk ter ere van koning Leopold. Zoals gewoonlijk waren koning Filip en koningin Mathilde niet van de partij. Volgens het Belgische hof is dat omdat de koning zichzelf niet kan vieren.