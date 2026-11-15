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Duitsland beschikt over fitte selectie voor duel met Oranje

15 nov , 13:26Voetbal
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HERZOGENAURACH (ANP/DPA) - Bondscoach Jürgen Klopp van Duitsland beschikt over een geheel fitte selectie voor het duel met Oranje komende maandag. De hele ploeg werkte zondag in het Duitse Herzogenaurach de laatste training af.
Bij winst is Duitsland zeker van een plek in de kwartfinales van de Nations League. Oranje kan de kwartfinales alleen nog in theorie mislopen bij een hele ruime nederlaag.
Bij het Nederlands elftal ontbreekt net als vrijdag tegen Griekenland (7-0 winst) aanvoerder Virgil van Dijk. Verder is Frenkie de Jong er maandag niet bij. De middenvelder van Barcelona hield lichte klachten over aan de wedstrijd tegen de Grieken en is niet meegereisd naar Berlijn, waar de wedstrijd in het Olympiastadion maandagavond om 20.45 uur begint.
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