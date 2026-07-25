Prins Pieter-Christiaan durfde niet aan tafel bij Mart Smeets

Prins Pieter-Christiaan durfde in 2004 niet aan te schuiven bij het NOS-programma De Avondetappe, dat toen nog werd gepresenteerd door Mart Smeets. Dat vertelde de derde zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven zaterdagavond in de nieuwste aflevering van De Avondetappe op NPO 1, waarin hij nu wel aan tafel zat.

De prins weet nog goed dat hij "samen met Erica Terpstra" te gast was bij de Tour van dat jaar, maar "ik durfde niet aan tafel te zitten", zei hij. "Ik heb wel de tour bekeken en langs de route gestaan, maar ik durfde niet aan tafel bij Mart Smeets te zitten op de een of andere manier. Ik denk dat dat kwam omdat ik gewoon een sportliefhebber ben en het hartstikke leuk vond, maar ook altijd erg onder de indruk was van de mensen aan tafel en hun expertise."

Ruim twintig jaar later zit hij er alsnog, niet in Frankrijk, maar in de tuin van het voormalige koninklijk paleis Soestdijk. De prins vertelde veel in het huis van zijn grootouders koningin Juliana en prins Bernhard geweest te zijn. Als kind, maar ook nog als student. Vooral omdat de tafeltjes in de Utrechtse universiteitsbibliotheek altijd "afgelegd" (bezet) waren, zei de prins. "Na twee jaar studeren dacht ik: mijn grootouders wonen hier in de buurt, daar is ruimte genoeg, wordt niks afgelegd en wordt er ook nog voor je gezorgd", lachte hij.

Dione de Graaff

De plek roept dan ook nog steeds emotie op, beaamde Pieter-Christiaan de vraag daarover van presentator Dione de Graaff. "Zeker, toch jammer dat het er niet meer is", zei hij, verwijzend naar het feit dat het paleis tegenwoordig in particuliere handen is en niet meer in bezit van de koninklijke familie. Naast Pieter-Christiaan waren zaterdag oud-wielrenners Tom Dumoulin en Michael Boogerd en presentator Herman van der Zandt te gast.