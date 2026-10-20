Prins William begroet de sultan van Oman in Londen

Prins William heeft dinsdag sultan Haitham bin Tariq van Oman begroet voorafgaand aan het staatsbezoek van de Omaanse leider aan het Verenigd Koninkrijk. De prins ontmoette de sultan in diens eigen residentie in Londen, om hem daarna naar Windsor te begeleiden voor de officiële welkomstceremonie.

In Windsor werd de sultan ontvangen door koning Charles en koningin Camilla. Ook prinses Catherine, de echtgenote van prins William, was bij de ontvangst aanwezig. Koning Charles ging voor de gelegenheid gekleed in een klassiek jacquet met hoge hoed, koningin Camilla droeg een rode jas met een hoed in dezelfde kleur.

Het staatsbezoek volgt op een privéontmoeting tussen Charles en de sultan op 4 juli 2025. Haitham bin Tariq dronk die dag thee met Charles op Windsor Castle. De laatste keer dat er een staatsbezoek van Oman plaatsvond aan het VK, was in 1982. Toen ontving koningin Elizabeth sultan Qaboos bin Said.