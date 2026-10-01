Prins William heeft donderdag in Wales gesproken met inwoners die de afgelopen tijd zijn getroffen door overstromingen. De Britse prins bezocht onder meer het dorp Skenfrith, waar hij van bewoners hoorde welke gevolgen het noodweer heeft gehad voor hun huizen, werk en dagelijks leven, schrijft het Britse hof op Instagram.

William bezocht ook de organisatie Stump Up For Trees, die samen met boeren en andere grondeigenaren bomen plant. Daarmee wil de organisatie onder meer de kans op overstromingen verkleinen. De prins stak tijdens het bezoek de handen uit de mouwen en plantte zelf ook een boom.

"Het is bemoedigend om te horen hoe gemeenschappen, boeren en lokale organisaties leren van recente stormen en samenwerken om de weerbaarheid tegen overstromingen in Monmouthshire te vergroten", schrijft het Britse hof bij beelden van het bezoek.