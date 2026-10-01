MANCHESTER (ANP/RTR) - Hoofdsponsor Etihad van Manchester City heeft laten weten juridische stappen te overwegen tegen de Premier League. Dat doet de luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten omdat de Engelse voetbalclub in haar ogen ten onrechte schuldig is bevonden aan meer dan honderd overtredingen van de financiële regels van de hoogste Engelse profcompetitie. De misstanden zouden begaan zijn in de seizoenen 2009/10 tot en met 2017/18.

Deze week werd bekendgemaakt dat de door Abu Dhabi gesteunde club na jarenlang onderzoek schuldig is bevonden. De Premier League stelt dat een onafhankelijke commissie heeft vastgesteld dat City onder meer "schijncontracten" aanging met commerciële partners, en zich daarnaast baseerde op "schijnovereenkomsten" met andere partijen, om zo de inkomsten van de club kunstmatig te verhogen en de kosten te verlagen.