Prins William woont volgende week namens zijn vader koning Charles de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. De Britse troonopvolger reist voor de plechtigheid op 9 september naar Noorwegen, heeft Buckingham Palace zaterdag bekendgemaakt.

Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie. Ook prinses Anne woont de uitvaart bij. Zij doet dat op persoonlijke titel als peetmoeder van Haralds zoon en opvolger, koning Haakon VIII.