TILBURG (ANP) - Willem II heeft in de Eredivisie een pijnlijke nederlaag geleden. De Tilburgers gingen in eigen stadion met 3-0 onderuit tegen Excelsior. Willem II blijft met 1 punt uit vier wedstrijden onderin de Eredivisie staan.

David Garden opende in de achtste minuut de score voor Excelsior. Na een goede voorzet van Irakli Yegoian kon hij de bal van dichtbij in het doel schieten. Het elftal van trainer Ruben den Uil liep nog voor rust verder uit. Rick Meissen kopte raak uit een hoekschop. Voor de verdediger betekende het zijn eerste doelpunt in de Eredivisie.

Willem II drong na rust aan, maar Excelsior bleef overeind. Yegoian besliste het duel in de 85e minuut met de 3-0 definitief.

Excelsior is met 9 punten uit vier duels uitstekend aan het seizoen begonnen. De Rotterdammers staan voorlopig op de vierde plaats.