Prins William wenst Engeland succes op WK voetbal

De Britse prins William heeft het Engelse voetbalelftal veel succes gewenst met hun eerste duel op het WK voetbal. Het team van bondscoach Thomas Tuchel start woensdag in Arlington met een wedstrijd tegen Kroatië.

"Op naar een geweldig toernooi", schrijft William op Instagram. De Britse troonopvolger staat bekend als groot voetballiefhebber. Hij is ook beschermheer van de Engelse voetbalbond FA.

Twee jaar geleden zat William op de tribune toen Engeland voor de tweede keer op rij de EK-finale verloor.