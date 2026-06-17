Portugees Ronaldo evenaart record Messi met zesde WK-deelname

HOUSTON (ANP) - Cristiano Ronaldo begint woensdag om 19.00 uur (Nederlandse tijd) aan zijn zesde WK voetbal met Portugal. De 41-jarige sterspeler staat in de basis voor de eerste wedstrijd van zijn land tegen de Democratische Republiek Congo in het Houston Stadium. Hij evenaart met zijn zesde deelname aan het WK het record van de Argentijn Lionel Messi, die dit toernooi al in actie kwam tegen Algerije.

Ronaldo is nu met 41 jaar en 132 dagen de oudste veldspeler ooit op een WK, rekende databureau Opta uit. Hij speelt tegen Congo zijn 23e wedstrijd op een mondiale eindronde. In zijn eerdere 22 wedstrijden maakte hij acht doelpunten.

Bondscoach Roberto Martínez gaf bekende namen als Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Pedro Neto en Bernardo Silva eveneens een basisplaats. Hij kan in de achterhoede niet beschikken over Rúben Dias. De verdediger van Manchester City is nog niet fit genoeg.