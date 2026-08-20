Prinses Aiko ziet Meisje met de parel en Nijntje in Osaka

Prinses Aiko, de dochter van de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako, heeft donderdag in de Japanse stad Osaka het portret Meisje met de parel van Johannes Vermeer bekeken. Het schilderij is in verband met een verbouwing uitgeleend door het Haagse Mauritshuis en hangt tijdelijk in het Nakanoshima Museum of Art.

Het beroemde portret is onderdeel van een kleine tentoonstelling, die in het bijzijn van de 24-jarige prinses werd geopend. Naast het Meisje met de parel hangt er nog een ander schilderij van Vermeer in de tentoonstelling, namelijk Diana en haar nimfen. Ook zijn er werken van onder anderen Rembrandt van Rijn, Jan Steen en Frans Hals in de tentoonstelling opgenomen.

Op foto's is te zien dat Aiko tijdens de opening gezelschap kreeg van een enorme Nijntje-pop, die voor de gelegenheid gekleed was als Het meisje met de parel. De prinses droeg zelf ook pareloorbellen en een bijpassende ketting.

Bij de openingsceremonie was ook een Nederlandse delegatie aanwezig, onder wie de Haagse burgemeester Jan van Zanen. Hij nam in juni al afscheid van het schilderij, dat in oktober terug zal keren naar zijn stad. "We kijken alvast uit naar haar terugkeer", zei Van Zanen toen tegen Den Haag FM.