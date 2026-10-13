Prinses Charlène en prins Albert van Monaco hebben dinsdag de nieuwe crèche Ida officieel geopend in residentie Héméra in het vorstendom. Op beelden van het bezoek, die zijn gedeeld door het hof van Monaco op Instagram, is het prinselijk paar te zien met de jonge kinderen van het kinderdagverblijf. Zo is prins Albert knielend te zien bij een tafel voor kinderen en draagt prinses Charlène een van de kinderen van de crèche.

De opening markeert volgens het hof een nieuwe stap in de uitbreiding en ondersteuning van de kinderopvang en gezinsvoorzieningen in Monaco. Tijdens de feestelijke openingsceremonie kreeg het prinselijk paar een rondleiding en werd het gebouw gezegend door een priester.

Crèche Ida opende al op 2 september haar deuren, maar dinsdag is de opening officieel gemaakt door prinses Charlène en prins Albert. Het kinderdagverblijf beschikt over 30 wiegjes. De naam is een eerbetoon aan een voormalige villa die vroeger op deze plek stond.