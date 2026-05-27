Prinses Elisabeth deelt beelden van studietijd Harvard

Prinses Elisabeth laat in een reeks foto's op Instagram plekken zien "die tijdens haar twee studiejaren deel uitmaakten van haar dagelijks leven". De dochter van de Belgische koning Filip en koningin Mathilde studeerde aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard en neemt donderdag haar diploma in ontvangst.

Op de beelden is Elisabeth onder meer te zien bij de ingang van een universiteitsgebouw, in de bibliotheek en in de kantine. Ook poseert de prinses wandelend met een kop koffie en een tas over haar schouder. Op andere foto's loopt ze door een park.

De Belgische prinses volgde aan de universiteit een master in Public Policy. Bij de diplomauitreiking zijn ook haar ouders aanwezig. Aan haar faculteit studeren 630 studenten af.