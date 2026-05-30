Prinses Leonor woont voor het eerst militaire parade bij

De Spaanse prinses Leonor heeft zaterdag voor het eerst deelgenomen aan de viering van de Spaanse Día de las Fuerzas Armadas (Dag van de Strijdkrachten) in de stad Vigo. Leonor woonde de militaire parade bij samen met haar ouders, koning Felipe en koningin Letizia.

De 20-jarige prinses kon de ceremonie de afgelopen twee jaar niet bijwonen vanwege haar militaire opleiding. Dit jaar verscheen ze in het uniform van de luchtmacht, waar ze momenteel haar opleiding volgt.

De ceremonie verliep echter niet geheel volgens plan, schrijft de krant El Mundo. Vanwege slecht weer werden de geplande luchtshow en parachutesprong afgelast. Daarnaast viel tijdens de ceremonie de Spaanse vlag van de vlaggenmast nadat een touw losraakte. De plechtigheid werd daarna voortgezet.

De jaarlijkse Día de las Fuerzas Armadas is een eerbetoon aan alle Spanjaarden die hun leven wijden aan het verdedigen van hun land. Aan de parade doen meer dan 3000 soldaten mee.